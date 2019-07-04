В Одессу зашли боевые корабли НАТО. Фото и видео

В четверг, 4 июля, в Одесский морской порт зашли три фрегата НАТО и британский эсминец.

Как сообщает "Думская", первый в порт прибыл флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto. Вторым у 18-го причала пришвартовался британский эсминец D37 Duncan.

Позже к 22-му причалу порта был пришвартован турецкий фрегат F241 Turgutreis , а в полдень завершена постановка румынского F221 Regele Ferdinand к 23 причалу.

Известно, что все прибывшие корабли простоят в Одессе до 8 июля. Морские судна примут участие в международных учениях "Си Бриз-2019" и будут действовать в составе многонациональных сил.

Украинско-американские учения "Си Бриз-2019" (Sea Breeze 2019) стартовали 1 июля в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в северо-западной части Черного моря. Они продлятся до 12 июля.

В ходе учений военные из двух десятков стран (Румыния, Болгария, Турция и Грузия и др.) отработают выполнение задач по стандартам НАТО – на земле, в воде, под водой и в воздухе.

В Одессу зашли корабли НАТО

В Одессу зашли корабли НАТО

В Одессу зашли корабли НАТО

В Одессу зашли корабли НАТО

В Одессу зашли корабли НАТО

В Одессу зашли корабли НАТО

В Одессу зашли корабли НАТО

В Одессу зашли корабли НАТО

В Одессу зашли корабли НАТО

В Одессу зашли корабли НАТО

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин отдал приказ перекрыть участок Черного моря, где 1 июля должны были стартовать крупнейшие украино-американские военно-морские учения Sea Breeze-2019.

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