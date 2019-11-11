Внутри были люди: в Одессе в здании полиции обрушился потолок. Фото

В понедельник, 11 ноября, в главном управлении Национальной полиции в Одесской области на улице Еврейской, 12, обвалился потолок. Большой фрагмент штукатурки упал на лестничный пролет.

Пострадали двое сотрудников управления, которые стояли на лестнице. Их с травмами госпитализировали. Об этом OBOZREVATEL сообщила руководитель пресс-службы ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская.

На месте происшествия работали спасатели. Управление продолжает работу в обычном режиме.

В Одесском областном управлении полиции обвалился потолок - есть пострадавшие dumskaya.net

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