Главная Новости
11 ноября • обновлено в 12:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Внутри были люди: в Одессе в здании полиции обрушился потолок. Фото

662 Читать материал на украинском

В понедельник, 11 ноября, в главном управлении Национальной полиции в Одесской области на улице Еврейской, 12, обвалился потолок. Большой фрагмент штукатурки упал на лестничный пролет.

Пострадали двое сотрудников управления, которые стояли на лестнице. Их с травмами госпитализировали. Об этом OBOZREVATEL сообщила руководитель пресс-службы ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская.

На месте происшествия работали спасатели. Управление продолжает работу в обычном режиме.

В Одесском областном управлении полиции обвалился потолок - есть пострадавшие

В Одесском областном управлении полиции обвалился потолок - есть пострадавшие

dumskaya.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе фасад аварийного дома едва не убил прохожего.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
2
Смешно
1
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Дети на Украине хорошие но все что украинцы делают руками... это какой дурак додумался нанести такой толстый слой штукатурки на потолок без предварительно набитой сетки ??
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения