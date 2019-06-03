В Одесском медуниверситете произошла жесткая бойня: десятки пострадавших. Фото и видео

В понедельник, 3 июня, в Одесском национальном медицинском университете произошли массовые столкновения, в результате которых пострадали 28 человек.

Как передает "Думская", члены наблюдательного совета университета вместе с назначенной Минздравом и.о. ректора Владленой Дубининой и группой активистов прибыли в здание ректората и пытались провести внеочередное заседание.

Но им помешала группа молодых людей, которые ворвались в помещение и распылили газ.

При этом вскоре началась срочная эвакуация людей, поскольку полиция получила сообщение о минировании здания. Члены наблюдательного совета покинули здание в сопровождении полиции.

По данным издания, со стороны экс-ректора Валерия Запорожана в беспорядках участвовали бойцы охранной фирмы "Зевс", а со стороны Дубининой и Минздрава - активисты "Нацкорпуса" и "Автомайдана".

В результате столкновений пострадали 28 человек, 26 из них получили медпомощь амбулаторно, но еще одного взрослого и ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По данным правоохранителей, среди пострадавших был один полицейский. Всего в отделение полиции доставлен 51 участник конфликта. Решается вопрос о начале уголовного производства по ст. 296 УК Украины — хулиганство.

Стычки в Одесском медуниверситете dumskaya.net

Стычки в Одесском медуниверситете dumskaya.net

Стычки в Одесском медуниверситете dumskaya.net

Стычки в Одесском медуниверситете dumskaya.net

Стычки в Одесском медуниверситете dumskaya.net

Стычки в Одесском медуниверситете dumskaya.net

Стычки в Одесском медуниверситете dumskaya.net

Стычки в Одесском медуниверситете dumskaya.net

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Одесского медицинского университета не допустили 19 июля минувшего года на рабочее место тогдашнего и.о. ректора Константина Аймедова.

24 апреля Минздрав отстранил ректора Одесского медуниверситета Запорожана из-за коррупции. Позже СМИ назвали имя народного депутата, который хотел его сместить. Отмечалось, что в большинстве жалоб фигурировал нардеп от БПП Давид Маркарьян.

В том же месяце на медуниверситет напали "титушки", которые поддерживали противников Валерия Запорожана.

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