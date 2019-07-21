В Одесской области снова пропали девочки: полиция начала розыск

В Одесской области полиция ведет розыск двух несовершеннолетних девочек, который ушли из дома и не вернулись.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Так, правоохранители разыскивают Диану Спивак, которая 15 июля 2019 года девочка ушла из дома в магазин и до настоящего времени не вернулась.

"Несовершеннолетняя Спивак Диана Александровна, 2006 года рождения. Приметы: рост 160 см, волосы светлые короткие (наголо), худощавого телосложения. Была одета: футболка и шорты", – говорится в сообщении.

Диана Спивак НПУ

Также 21 июля стало известно из дому пропала Довганюк Анастасия, 2009 года рождения.

"Приметы: рост 140 см., среднего телосложения, волосы каштановые, длинные, глаза карие. Была одета: шорты разноцветные с узором листьев, майка зеленого цвета и резиновые тапочки синего цвета", – сообщили в полиции.

Однако позже в НПУ отметили, что ребенок нашелся. Никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Довганюк Анастасия НПУ

Довганюк Анастасия НПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Белогородка, Киево-Святошинского района Киевской области исчезла 12-летняя девочка, Серик Анастасия.

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