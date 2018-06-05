В Одесской области произошло смертельное ДТП с маршруткой

На трассе в Одесской области лоб в лоб столкнулись маршрутка и грузовой микроавтобус. В результате один человек погиб и еще несколько получили травмы.

ДТП случилось 5 июня рядом с селом Дмитровка Килийского района. Водитель грузового буса выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку.

"Водитель грузового микроавтобуса погиб на месте происшествия. Также травмы получила женщина-пассажир этого же авто и пассажиры маршрутки. Водитель маршрутного автобуса не пострадал", - сообщили в ГУ Национальной полиции Одесщины.

Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения).

Также сообщим о других смертельных ДТП, произошедших в Украине 4 июня.

В Днепре легковой автомобиль Skoda на скорости съехал на тротуар и врезался в остановку с людьми. В результате 69-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 25-летняя девушка получила травмы. Также травмы получил 26-летний водитель авто.

Что стало причиной аварии, на данный момент не известно. Отметим, что в результате удара, металлическая конструкция остановки была вырвана "с корнем".

На трассе возле села Ивановка Кобелякского района Полтавщины произошла авария, в которой погибли два человека. Легковушка ВАЗ-2106, которой управлял 43-летний мужчина, на полном ходу въехала в самоходный опрыскиватель John Deere. Водитель и 41-летний пассажир ВАЗа не выжили.

Новости В Одессе произошло смертельное ДТП с женщиной и ребенком

Еще одно ДТП в Полтавской области произошло в поселке Котельва. Там легковой автомобиль Ford съехал с дороги и врезался в дерево. В результате передняя част авто превратилась в груду железа. Водитель погиб на месте происшествия, а два пассажира получили травмы. Одного из пострадавших пришлось освобождать спасателям, поскольку мужчина был зажат в салоне.

В селе Рыбное Тысменицкого района Ивано-Франковской области 31-летний водитель Nissan не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком. Водитель легкового авто погиб на месте.

Ранее сообщалось о жутком ДТП в селе Озеры Киевской области, где водитель буса насмерть сбил 52-летнего пешехода и, не останавливаясь, скрылся с места происшествия.

OBOZREVATEL обращается ко всем участникам дорожного движения! Будьте внимательны и осторожны на дорогах! Не нарушайте правила дорожного движения! Помните, что ваша жизнь и здоровье, а также жизни и здоровье других участников дорожного движения, в ваших руках.