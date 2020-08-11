В Затоке произошло столкновение с участием Нацгвардии и полиции

В Одесской области произошел конфликт с участием Нацгвардии и полиции. Фото Википедия.

В поселке Затока Одесской области между двумя мужчинами, полицейскими и нацгвардейцами произошел конфликт с применением спецсредств.

Видео столкновения появилось в Телеграм-канале Одесса как она есть (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз страницы).

На видеоролике можно увидеть, что несколько бойцов Нацгвардии бьют резиновыми дубинками мужчину, который упал на землю, держась за сотрудника полиции. Кроме того, можно заметить, что в отношении еще одного гражданского был применен газовый балончик. Почему возник конфликт, не сообщается.

Осторожно! Видео 18+.

В комментарии OBOZREVATEL в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения НГУ подтвердили, что на видео присутствуют нацгвардейцы. По данному факту назначена служебная проверка. Причины происшествия устанавливаются.

Наш источник в правоохранительных органах уточнил, что столкновение возникло в результате того, что двое мужчин оказали сопротивление нацгвардейцам и полицейским.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Киева рядом с ТЦ "Арена Сити" утром 4 июля произошла массовая драка со стрельбой и поножовщиной.