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15 ноября • обновлено в 16:09
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Искал Интерпол: на Одесщине поймали иностранца в рясе

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В Одесской области в пункте пропуска "Новые Трояны" на границе с Молдовой при въезде в Украину пограничники задержали гражданина Боснии и Герцеговины, который был одет в рясу.

Было установлено, что 44-летнего мужчину в церковном облачении разыскивает Интерпол по запросу Сербии. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу до конца).

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Пограничники сообщили о задержанном в Украинское бюро Интерпола и передали его сотрудникам Национальной полиции.

Пограничники задержали нарушителя в рясе

Пограничники задержали нарушителя в рясе

Госпогранслужба

Пограничники задержали нарушителя в рясе

Пограничники задержали нарушителя в рясе

Госпогранслужба

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Автор
Михаил Бардин Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы Государственная пограничная служба Украины
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