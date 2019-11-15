Искал Интерпол: на Одесщине поймали иностранца в рясе

В Одесской области в пункте пропуска "Новые Трояны" на границе с Молдовой при въезде в Украину пограничники задержали гражданина Боснии и Герцеговины, который был одет в рясу.

Было установлено, что 44-летнего мужчину в церковном облачении разыскивает Интерпол по запросу Сербии. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу до конца).

Пограничники сообщили о задержанном в Украинское бюро Интерпола и передали его сотрудникам Национальной полиции.

Пограничники задержали нарушителя в рясе Госпогранслужба

Пограничники задержали нарушителя в рясе Госпогранслужба

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