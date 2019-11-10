На Одесщине подозреваемый в убийстве иностранец напал с ножом на пограничника

В Одесской области на участке Подольского пограничного отряда вооруженный ножом нарушитель границы при задержании набросился на участкового инспектора пограничной службы.

Инцидент произошел на окраине с. Домница, в 800 метрах от границы. Информация о движении неизвестного от границы с Молдовой в тыл Украины поступила пограничникам от местных жителей. Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Инцидент произошел в 800 метрах от границы с Молдовой Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины / Facebook

"На требование предъявить документы вел себя агрессивно и совершил попытку нападения с ножом на пограничника. С целью прекращения противоправных действий, пограничник применил меры физического воздействия и специальные средства, обезоружил нападающего и задержал его", – говорится в сообщении.

При проведении опроса было установлено, что мужчина незаконно пересек государственную границу с целью избежания уголовной ответственности за убийство в г. Рыбница, что на территории непризнанной Приднестровской Республики.

"Нарушителя, предварительно гражданина Молдовы, доставлены в пункт временного содержания в Подольске. После установления личности задержанного будет привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), ч. 1 ст . 185-10 КУоАП (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГНСУ или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы)", – добавили в ГПСУ.

По результатам работы следственно-оперативной группы национальной полиции усматриваются признаки совершение уголовного преступления по ст. 345 УК "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Сейчас продолжаются процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств.

Мужчина вел себя агрессивно и совершил попытку нападения с ножом Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины / Facebook

Иностраннец незаконно пересек государственную границу Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, пограничное управление ФСБ РФ в оккупированном Крыму временно закрыло пункт пропуска "Армянск" на административной границе полуострова с Херсонщиной.

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