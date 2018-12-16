В Одесской области нашли мертвым украинского пограничника: что известно

В воскресенье, 16 декабря, на границе с Молдовой в Одесской области во время несения службы исчез пограничник. После нескольких часов поисков его обнаружили мертвым.

О пропаже военного на участке Подольского отряда в районе н.п. Словяносербка проинформировала пресс-служба областной полиции.

Сержант контрактник пограничных войск Колесник Евгений Валентинович, 1995 года рождения, в 6:30 утра находился на службе в суточном наряде. Он вышел из блиндажа якобы для того, чтобы позвонить.

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При нем было оружие — АКС-74, 120 патронов, а также спецснаряжение.

Евгений Колесник od.npu.gov.ua

На своей странице в Facebook помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что из-за инцидента по тревоге были подняты резервы отряда, к поиску также привлекли подразделения Нацполиции, СБУ, других правоохранительных органов, активистов из числа местного населения.

Впоследствии инспектор пограничной службы был найден без признаков жизни. Тело со следами огнестрельных ранений находилось в нескольких километрах от места несения службы. По предварительной информации, речь идет о суициде.

"Из предварительного изучения обстоятельств инцидента, причиной возможного суицида стали семейные неурядицы военнослужащего", — написал Слободян.

По факту смерти возбуждено уголовное дело, государственная пограничная служба проводит внутреннее расследование.

Как писал OBOZREVATEL, недавно командующего Пятым флотом Военно-морских сил США Скотта Стирни нашли мертвым в его резиденции в Бахрейне.