В Одесский морпорт и АМПУ нагрянули с обысками

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора нагрянули с обысками в Одесский морской торговый порт и Администрацию морских портов.

Чиновников государственных предприятий подозревают в масштабных злоупотреблениях, из-за которых государство ежегодно несло крупные убытки, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

СБУ и Офис генпрокурора нагрянули с обысками в Одесский морпорт и АМПУ

Следствие предполагает, что на протяжении пяти лет чиновники указанных предприятий сдавали в аренду приближенным к ним коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по заниженным в десятки раз тарифам. Арендные ставки также не включали надбавки за работу в выходные и ночью.

В то же время расходы на обслуживание, топливо и ремонт буксиров Одесский морской торговый порт совершал себе в убыток

"Фирмы-арендаторы предоставляли услуги по буксировке, которые ранее предоставляли государственные предприятия, и получали от судовладельцев значительную прибыль, которая должна была поступать в бюджет", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители провели масштабные обыски в конструкторском бюро "Южное" им М.К Янгеля в Днепре. Причиной стал несостоявшийся тендер.

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