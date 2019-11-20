В Одессе женщина вылетела из маршрутки на ходу: момент попал на видео

В сети появилось видео, как в Одессе на улице Степовой женщина на полном ходу выпадает из внезапно открывшейся двери маршрутки на тротуар. Прохожие не спешат ей помочь.

Видео опубликовано на Telegram-канале @xyodessa (чтобы его посмотреть, проскролльте страницу до конца).

Напомним, что этот инцидент произошел 19 ноября. Женщина выпала из пригородной маршрутки №75 Одесса-Теплодар. 38-летнюю пострадавшую доставили в городскую больницу №11 с переломом бедра и сотрясением мозга.

В Одессе женщина выпала из маршрутки telegram-канал @xyodessa (скриншот)

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, водители двух одесских маршруток №232 подрались на глазах у изумленных пассажиров прямо во время рейса.

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