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В Одессе выкинули с балкона иностранца

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В Одессе гражданина Финляндии выбросили с балкона второго этажа. Мужчина получил переломы обеих пяток в результате падения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 38-летний мужчина находился в гостях у одного из местных жителей, где поссорился с друзьями хозяина жилья. После чего те выкинули его с балкона.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Инцидент квалифицировали по ст. 122 (умышленное нанесение телесных повреждений средней степени тяжести) Уголовного кодекса Украины. Личности людей, которые расправились с мужчиной, установлены. Их задержала полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе штормовой ветер сдул в море коляску с маленьким ребенком, следом за которым прыгнула мама.

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Место
УкраинаОдесса
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