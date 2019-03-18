В Одессе выкинули с балкона иностранца

В Одессе гражданина Финляндии выбросили с балкона второго этажа. Мужчина получил переломы обеих пяток в результате падения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 38-летний мужчина находился в гостях у одного из местных жителей, где поссорился с друзьями хозяина жилья. После чего те выкинули его с балкона.

Иллюстрация

Инцидент квалифицировали по ст. 122 (умышленное нанесение телесных повреждений средней степени тяжести) Уголовного кодекса Украины. Личности людей, которые расправились с мужчиной, установлены. Их задержала полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе штормовой ветер сдул в море коляску с маленьким ребенком, следом за которым прыгнула мама.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!