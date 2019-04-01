В Одессе вооруженные титушки атаковали офис облавтодора: фото с места ЧП

В понедельник, 1 апреля, в Одессе вооруженная группа людей во главе со скандальным бизнесменом ворвалась в офис областной Службы автодорог.

Задерживало "титушек" спецподразделение полиции, сообщил в Facebook советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

"В Службу ворвалась титушня во главе с предпринимателем, который когда-то был или подрядчиком, или заказчиком, короче, когда-то активно пилил бюджет и не успел допилить, потому что был объявлен в розыск и в последнее время скрывался от правоохранительных органов. Однако, как оказалось, вопросы по недопилу остались", – сказано в сообщении.

Местное издание "Думская" сообщает, что задержанным оказался директор строительной компании "Дорлидер" Араик Амирханян. Бизнесмен привез из Киева восемь "титушек". У них изъяли ножи и травматические пистолеты.

Амирханян находится в розыске с 23 марта 2017 года. Его подозревают в преступлении, предусмотренном частью 1 ст. 125 УК Украины - "умышленное нанесение легких телесных повреждений": в 2015 году предприниматель напал на руководителя "Укравтодора" Андрея Батищева.

Также фирма "Дорлидер" и ее владелец фигурируют в уголовных производствах, касающихся хищения бюджетных средств и финансирования терроризма. От облавтодора Амирханян добивался получения каких-то подрядов, а когда ему отказали, решил воздействовать силой.

Бизнесмена и "титушек" доставили в Хмельницкое отделение полиции города.

Нападение "титушек" на Облавтодор Facebook

Нападение "титушек" на Облавтодор Facebook

Нападение "титушек" на Облавтодор Facebook

Нападение "титушек" на Облавтодор Facebook

Нападение "титушек" на Облавтодор Facebook

Нападение "титушек" на Облавтодор Facebook

Нападение "титушек" на Облавтодор Facebook

Нападение "титушек" на Облавтодор Facebook

Нападение "титушек" на Облавтодор Facebook

Нападение "титушек" на Облавтодор Facebook

Нападение "титушек" на Облавтодор Facebook

Нападение "титушек" на Облавтодор Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе известный ресторан угодил в громкий скандал.

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