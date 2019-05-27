В Одессе в колонии заключенные устроили бунт и сбежали: есть жертвы. Фото и видео

В понедельник, 27 мая, в Одессе в исправительной колонии №51 на Люстдорфской дороге произошел бунт заключенных, во время которого убили одного охранника.

Как сообщает издание Odessa.online, имеется неподтвержденная информация о побеге шести заключенных.

Кроме того, на территории колонии произошел пожар. Отмечается, что, возможно, подожгли автомобиль. Спасатели на вопросы очевидцев отвечают, что проводятся учения. Однако свидетели ЧП говорят о пожаре в здании.

Для подавления бунта Национальная гвардия взяла здание колонии штурмом. Нацгвардейцы задержали одного из шести сбежавших заключенных. Двум сотрудникам колонии и одному заключенному оказали медицинскую помощь.

На данный момент Люстдорфская дорога перекрыта.

Бунт в одесской колонии Оdessa.online

Бунт в одесской колонии Оdessa.online

Бунт в одесской колонии Оdessa.online

Бунт в одесской колонии Оdessa.online

Бунт в одесской колонии Оdessa.online

Бунт в одесской колонии Оdessa.online

Бунт в одесской колонии Оdessa.online

Бунт в одесской колонии Оdessa.online

Бунт в одесской колонии Оdessa.online

Бунт в одесской колонии Оdessa.online

Бунт в одесской колонии Оdessa.online

Как сообщал OBOZREVATEL, в исправительной колонии, вблизи села Хутора Черкасской области, произошел пьяный бунт. ЧП зафиксировали во время ночного пересчета осужденных, в бунте приняли участие, по предварительным данным, 12 человек.

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