В Одессе устроили стрельбу возле кафе: есть пострадавшие

Возле одного из кафе-баров Одессы мужчина устроил стрельбу, в результате чего пострадали трое человек.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Инцидент произошел накануне 26 января вечером возле кафе-бара "Забава" в Суворовском районе города. Один из мужчин в какой-то момент открыл стрельбу по посетителям заведения.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции задержали правонарушителя и изъяли у него пистолет, предположительно, травматический. Пострадавшие были немедленно доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Пистолет Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Бердянске мужчина, оказавшийся гражданином РФ, открыл стрельбу в больнице.

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