В Одессе умер военный, который выстрелил себе в голову в суде

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, госпитализированный в Одессе два дня назад с ранением головы, скончался в больнице.
Об этом "Радио Свобода" сообщил пресс-офицер Южного оперативно-территориального управления Нацгвардии капитан Владимир Белов.
"Военнослужащий скончался ночью 31 июля. Все расходы на транспортировку и похороны обеспечит Национальная гвардия", — заявил он.
НГУ
Идет служебное расследование, но результатов пока нет, добавил пресс-офицер.
Как сообщал OBOZREVATEL, 20-летний солдат Национальной гвардии получил ранение в помещении Киевского районного суда Одессы 29 июля. Он находился в караульном помещении суда. Полиция Одессы квалифицировала ранения военного как покушение на самоубийство.
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