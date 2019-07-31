В Одессе умер военный, который выстрелил себе в голову в суде

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, госпитализированный в Одессе два дня назад с ранением головы, скончался в больнице.

Об этом "Радио Свобода" сообщил пресс-офицер Южного оперативно-территориального управления Нацгвардии капитан Владимир Белов.

"Военнослужащий скончался ночью 31 июля. Все расходы на транспортировку и похороны обеспечит Национальная гвардия", — заявил он.

НГУ

Идет служебное расследование, но результатов пока нет, добавил пресс-офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20-летний солдат Национальной гвардии получил ранение в помещении Киевского районного суда Одессы 29 июля. Он находился в караульном помещении суда. Полиция Одессы квалифицировала ранения военного как покушение на самоубийство.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся