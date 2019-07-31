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В Одессе умер военный, который выстрелил себе в голову в суде

1.1т Читать материал на украинском

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, госпитализированный в Одессе два дня назад с ранением головы, скончался в больнице.

Об этом "Радио Свобода" сообщил пресс-офицер Южного оперативно-территориального управления Нацгвардии капитан Владимир Белов.

"Военнослужащий скончался ночью 31 июля. Все расходы на транспортировку и похороны обеспечит Национальная гвардия", — заявил он.

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Идет служебное расследование, но результатов пока нет, добавил пресс-офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20-летний солдат Национальной гвардии получил ранение в помещении Киевского районного суда Одессы 29 июля. Он находился в караульном помещении суда. Полиция Одессы квалифицировала ранения военного как покушение на самоубийство.

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Место
Украина Одесса
Тег
Национальная гвардия
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Юг Руси
Юг Руси
Всё-таки пуля не зря рикошетила по черепушке, нашла-таки мозги )))))))
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
тупой обоз,выстрелил себе в голову в суде будучи в карауле.так публиковать надо.х у е п л е т ы!!!!!!!!
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