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12 ноября • обновлено в 11:16
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В Одессе трамвай с пассажирами врезался в столб. Фото

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В Одессе 12 ноября трамвай маршрута №13 в районе жилмассива "Школьный" сошел с рельсов и врезался в электроопору.

В результате аварии никто не пострадал. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" (чтобы посмотреть все фото происшествия, проскрольте страницу до конца).

На месте происшествия работала аварийная бригада. Специалисты выясняют, что стало причиной аварии.

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В Одессе трамвай снес электроопору

В Одессе трамвай снес электроопору

Игорь Хмурый/Facebook

В Одессе трамвай снес электроопору

В Одессе трамвай снес электроопору

Игорь Хмурый/Facebook

В Одессе трамвай снес электроопору

В Одессе трамвай снес электроопору

Игорь Хмурый/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области неподалеку от города Южный произошло произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей и автобуса.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы трамвай
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