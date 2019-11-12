В Одессе трамвай с пассажирами врезался в столб. Фото

В Одессе 12 ноября трамвай маршрута №13 в районе жилмассива "Школьный" сошел с рельсов и врезался в электроопору.
В результате аварии никто не пострадал. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" (чтобы посмотреть все фото происшествия, проскрольте страницу до конца).
На месте происшествия работала аварийная бригада. Специалисты выясняют, что стало причиной аварии.
В Одессе трамвай снес электроопору
Игорь Хмурый/Facebook
В Одессе трамвай снес электроопору
Игорь Хмурый/Facebook
В Одессе трамвай снес электроопору
Игорь Хмурый/Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области неподалеку от города Южный произошло произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей и автобуса.
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