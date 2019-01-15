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В Одессе суд отпустил маньяка-насильника: украинцы в панике

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В Одессе под залог в размере 146 тыс. грн отпустили на свободу 43-летнего Сергея Улокина, обвиняемого в десятках зверских изнасилований и шантаже своих жертв.

О подробностях преступлений, которые вменяют мужчине, пишет издание "Акценты" со ссылкой на одну из жертв Улокина. По словам девушки, он якобы представился кастинг-продюсером, и заверил, что в шоу-бизнесе "все через постель", пригласив ее на съемную квартиру.

"А далее начался кошмар – половой акт в самых жутких традициях порно индустрии. Фактически одесский маньяк просто изнасиловал свою жертву. После этого ей пришлось даже обратиться к врачу с разрывом половых органов", – говорится в статье.

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Обвиняемый Сергей Улокин

Обвиняемый Сергей Улокин

Акценты

После этого, заверила девушка, она регулярно получала от Улокина звонки с угрозами и требованием ежемесячных 400 долларов.

Своих жертв, добавила она, мужчина выбирал в социальных сетях и предлагал встретиться для кастинга на съемной квартире. Отмечается, что тех, кто отказывался платить "дань", последний подвергал моральным издевательствам. Появилась информация также о суициде нескольких девушек.

Обвиняемый Сергей Улокин

Обвиняемый Сергей Улокин

Акценты

"Насколько мне известно, следствие уже отыскало больше двух десятков жертв маньяка. Но есть серьезное подозрение, что это далеко не полный список и в ходе огласки этого дела, появятся новые жертвы. Главное, чтобы они продержались и ничего себе не сделали", – заявил источник "Акцентов".

В Одессе суд отпустил маньяка-насильника: украинцы в панике

Акценты

Сообщается, что для задержания Улокова правоохранители разработали целую схему, подключив девушек, "готовых к кастингу". Но 16 декабря стало известно о том, что суд отпустил мужчину под залог в 146 тыс. грн.

Сеть привела в панику новость об освобождении Улокина. "Читая такие новости, понимаешь, как жаль, что в нашей стране нет вышки", – написали в комментариях.

В Одессе суд отпустил маньяка-насильника: украинцы в панике
В Одессе суд отпустил маньяка-насильника: украинцы в панике
В Одессе суд отпустил маньяка-насильника: украинцы в панике

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом задержали отца, который снимал порно со своими дочерьми.

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Место
УкраинаОдесса
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