В Одессе суд отпустил маньяка-насильника: украинцы в панике

В Одессе под залог в размере 146 тыс. грн отпустили на свободу 43-летнего Сергея Улокина, обвиняемого в десятках зверских изнасилований и шантаже своих жертв.

О подробностях преступлений, которые вменяют мужчине, пишет издание "Акценты" со ссылкой на одну из жертв Улокина. По словам девушки, он якобы представился кастинг-продюсером, и заверил, что в шоу-бизнесе "все через постель", пригласив ее на съемную квартиру.

"А далее начался кошмар – половой акт в самых жутких традициях порно индустрии. Фактически одесский маньяк просто изнасиловал свою жертву. После этого ей пришлось даже обратиться к врачу с разрывом половых органов", – говорится в статье.

Обвиняемый Сергей Улокин Акценты

После этого, заверила девушка, она регулярно получала от Улокина звонки с угрозами и требованием ежемесячных 400 долларов.

Своих жертв, добавила она, мужчина выбирал в социальных сетях и предлагал встретиться для кастинга на съемной квартире. Отмечается, что тех, кто отказывался платить "дань", последний подвергал моральным издевательствам. Появилась информация также о суициде нескольких девушек.

Обвиняемый Сергей Улокин Акценты

"Насколько мне известно, следствие уже отыскало больше двух десятков жертв маньяка. Но есть серьезное подозрение, что это далеко не полный список и в ходе огласки этого дела, появятся новые жертвы. Главное, чтобы они продержались и ничего себе не сделали", – заявил источник "Акцентов".

Акценты

Сообщается, что для задержания Улокова правоохранители разработали целую схему, подключив девушек, "готовых к кастингу". Но 16 декабря стало известно о том, что суд отпустил мужчину под залог в 146 тыс. грн.

Сеть привела в панику новость об освобождении Улокина. "Читая такие новости, понимаешь, как жаль, что в нашей стране нет вышки", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом задержали отца, который снимал порно со своими дочерьми.

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