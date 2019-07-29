В Одессе солдат Нацгвардии выстрелил себе в голову в помещении суда

В Одессе в Киевском районном суде 29 июля с огнестрельным ранением головы обнаружили солдата Национальной гвардии Украины. Он выжил, за его здоровье борются врачи.

Выстрел услышали его коллеги, которые находились в сторожевом помещении, сообщили на странице в Facebook Южного оперативно-территориального объединения НГУ.

"В одном из помещений был найден солдат с признаками огнестрельного ранения в голову. В Южном территориальном управлении начали служебное расследование", – уточнили в Нацгвардии.

В местном издании "Думская" добавили, что речь идет об уроженце Тернополя из 34-го отдельного конвойного батальона. В полиции заявили, что солдат ранил сам себя. Рядом с ним была найдена предсмертная записка.

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Как писал OBOZREVATEL 21 июля в военной части в Балаклее Харьковской области нашли застреленным солдата срочной службы. По предварительной информации, он закрылся в защитном сооружении, которое находится на балансе воинской части, и выстрелил себе в голову.

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