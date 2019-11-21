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21 ноября • обновлено в 12:26
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Вырванные деревья и поврежденные авто: Одессу накрыл шторм. Фото и видео

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В Одессе в четверг, 21 ноября, сильный порывистый ветер повалил 12 деревьев. Одно из них упало на авто. Также зафиксировано 9 обрывов электросетей. Нарушено движение трамвайного маршрута №20. Пострадавших нет.

В частности, деревья и крупные ветки упали на проспекте Добровольского, Французском бульваре, возле школы на Хаджибейской дороге, на улицах Екатерининской, Еврейской, Химической, Раскидайловской (там дерево лежит на машине), Черняховского, Генерала Петрова, Косовской, Варненской, Елисаветинской и в Лунном переулке, говорится на сайте мэрии Одессы (чтобы посмотреть фото и видео последствий стихии, проскролльте страницу до конца).

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Коммунальщики ведут работы по ликвидации последствий непогоды. В них задействовано 120 человек с 4 автовышками и 4 тракторами.

Мэрия просит одесситов не оставлять машины под деревьями, а также, по возможности, ограничить пребывание на улице.

Также на море бушует шторм.

В Одессе штормовой ветер валит деревья

В Одессе штормовой ветер валит деревья

omr.gov.ua

В Одессе штормовой ветер валит деревья

В Одессе штормовой ветер валит деревья

omr.gov.ua

В Одессе штормовой ветер валит деревья

В Одессе штормовой ветер валит деревья

omr.gov.ua

В Одессе штормовой ветер валит деревья

В Одессе штормовой ветер валит деревья

omr.gov.ua

В Одессе штормовой ветер валит деревья

В Одессе штормовой ветер валит деревья

omr.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Чигорина огромное дерево упало на женщину. Ее госпитализировали.

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Автор
Михаил Бардин Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы ураган
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