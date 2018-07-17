В Одессе сбежали опасные зэки: полиция показала тех, что поймала

Полиция задержала двоих опасных преступников, которые сбежали из колонии в Одесской области.

"Специальная операция "Сирена" в действии. Двух беглецов из колонии задержан на очереди третий!", - написал в своем Twitter начальник ГУ Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Twitter/Дмитрий Головин

Twitter/Дмитрий Головин

Новости В колонии под Запорожьем женились сразу двое заключенных

Twitter/Дмитрий Головин

Twitter/Дмитрий Головин

Стоит отметить, что двое сбежавших заключенных осуждены за ограбление, еще один - за "насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом совершенное в отношении малолетнего".

Спеціальна операція "Сирена" в дії. Двох втікачів з колонії затримано, на черзі третій! pic.twitter.com/82RrfXhaBZ — Дмитро Головін (@DmytroGolovin) 17 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, рано утром 17 июля из колонии в Одесской области сбежали трое преступников.