В Одессе сбежали опасные зэки: полиция показала тех, что поймала

Полиция задержала двоих опасных преступников, которые сбежали из колонии в Одесской области.
"Специальная операция "Сирена" в действии. Двух беглецов из колонии задержан на очереди третий!", - написал в своем Twitter начальник ГУ Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.
Twitter/Дмитрий Головин
Twitter/Дмитрий Головин
Twitter/Дмитрий Головин
Twitter/Дмитрий Головин
Стоит отметить, что двое сбежавших заключенных осуждены за ограбление, еще один - за "насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом совершенное в отношении малолетнего".
Спеціальна операція "Сирена" в дії. Двох втікачів з колонії затримано, на черзі третій! pic.twitter.com/82RrfXhaBZ— Дмитро Головін (@DmytroGolovin) 17 июля 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, рано утром 17 июля из колонии в Одесской области сбежали трое преступников.
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