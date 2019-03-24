В Одессе разбился брат-мажор чемпиона мира по боксу: нашлись их личные фото

В Одессе 24 марта произошло жуткое ДТП, в котором погибли дети влиятельных местных бизнесменов.

Так, 22-летний Шамиль Гаджиев, сын местного предпринимателя Газанфара Гаджиева и брат чемпиона мира по боксу Рамиля Гаджиева, находясь за рулем BMW устроил гонку с водителем другого автомобиля и не справился с управлением.

В результате на месте аварии погибла пассажирка авто — дочь предпринимателя (бывшего владельца одесской гостиницы "Моцарт") Виктория Кравченко. Шамиль Гаджиев умер в больнице.

В соцсетях нашлись личные фотографии Шамиля и Рамиля Гаджиевых, опубликованные на странице боксера в Instagram.

Погибший также был зарегистрирован в этой социальной сети, однако его страница закрыта для не подписавшихся пользователей.

instagram.com/ramil_gg__

instagram.com/ramil_gg__

instagram.com/ramil_gg__

instagram.com/ramil_gg__

instagram.com/ramil_gg__

instagram.com/ramil_gg__

Скриншот

Место аварии 7kanal.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве произошло масштабное ДТП с тремя авто и автобусом. Аварию спровоцировал водитель Chevrolet, который пролетел перекресток с улицей Щусева на красный сигнал светофора со скоростью 160 км/час, едва не сбив пешеходов.

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