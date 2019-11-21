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21 ноября • обновлено в 15:09
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В Одессе пьяный врач совершил ДТП: появилось видео

1.1т
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В сети появилось видео ДТП, во время которого 20 ноября в Одессе на проспекте Шевченко пьяный врач не справился с управлением и врезался в дерево.

Сам виновник аварии не пострадал, а его пассажира с тяжелыми травмами доставили в больницу.

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Видео ДТП на своем youtube-канале разместило коммунальное учреждение "Центр 077", которое занимается мониторингом ситуации на улицах Одессы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе пьяный военный врач врезался в дерево

В Одессе пьяный военный врач врезался в дерево

Одесский военный госпиталь/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на трассе Одесса – Черноморск у поворота к селу Лиманка водитель Infiniti сбил мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте. Трагедия произошла поздно вечером 19 ноября.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы ДТП видео
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