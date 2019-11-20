Главная Новости
20 ноября • обновлено в 13:17
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В Одессе пьяный врач устроил ДТП: появились фото с места ЧП

586
Читать материал на украинском

В Одессе на проспекте Шевченко военный медик за рулем Toyota Сamry в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался в дерево. Сам майор не пострадал, но его пассажир получил тяжелые травмы и находится в больнице.

Виновник ДТП служит в Одесском военном госпитале. Об этом сообщили на странице учреждения в Facebook (чтобы посмотреть фото последствий аварии, доскролльте страницу до конца).

Новости
Под Одессой произошло смертельное ДТП с элитным авто. Фото

В Военно-медицинском клиническом центре Южного региона также сообщили, что осуждают действия своего сослуживца, который сел за руль в нетрезвом состоянии, и будут ходатайствовать перед руководством Вооруженных Сил Украины о его увольнении.

Пьяный военный устроил ДТП с пострадавшим

Пьяный военный устроил ДТП с пострадавшим

Одесский военный госпиталь

Пьяный военный устроил ДТП с пострадавшим

Пьяный военный устроил ДТП с пострадавшим

Одесский военный госпиталь

Пьяный военный устроил ДТП с пострадавшим

Пьяный военный устроил ДТП с пострадавшим

Одесский военный госпиталь

Пьяный военный устроил ДТП с пострадавшим

Пьяный военный устроил ДТП с пострадавшим

Одесский военный госпиталь

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пьяные военные устроили драку и стреляли в бойца, который воевал на Донбассе.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Михаил Бардин Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги