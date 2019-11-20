В Одессе пьяный врач устроил ДТП: появились фото с места ЧП

В Одессе на проспекте Шевченко военный медик за рулем Toyota Сamry в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался в дерево. Сам майор не пострадал, но его пассажир получил тяжелые травмы и находится в больнице.

Виновник ДТП служит в Одесском военном госпитале. Об этом сообщили на странице учреждения в Facebook (чтобы посмотреть фото последствий аварии, доскролльте страницу до конца).

В Военно-медицинском клиническом центре Южного региона также сообщили, что осуждают действия своего сослуживца, который сел за руль в нетрезвом состоянии, и будут ходатайствовать перед руководством Вооруженных Сил Украины о его увольнении.

Пьяный военный устроил ДТП с пострадавшим Одесский военный госпиталь

Пьяный военный устроил ДТП с пострадавшим Одесский военный госпиталь

Пьяный военный устроил ДТП с пострадавшим Одесский военный госпиталь

Пьяный военный устроил ДТП с пострадавшим Одесский военный госпиталь

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пьяные военные устроили драку и стреляли в бойца, который воевал на Донбассе.

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