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В Одессе пропала еще одна девочка: фото и приметы ребенка

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В Одессе вечером вторника, 18 июня, исчезла 13-летняя Виктория Городецкая.

Как информирует пресс-служба областной полиции, девочка самовольно покинула территорию детского центра и не вернулась.

"Киевским отделом полиции в городе Одесса разыскивается воспитанница детского центра Городецкая Виктория, 2006 г.р." – сказано в сообщении правоохранителей.

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В Одессе пропал ребенок

В Одессе пропал ребенок

Коллаж

Полицейские назвали приметы пропавшей. На вид Виктории 12-14 лет, рост 152-155 сантиметров, она худощавого телосложения. У ребенка овальное лицо, светло-русые волосы и серые глаза.

Последний раз когда ее видели, девочка была одета в кофту желтого цвета, светлые шорты и имела при себе маленький рюкзак.

Пропавшая Виктория Городецкая

Пропавшая Виктория Городецкая

od.npu.gov.ua

Правоохранители призывают всех, кто знает что-нибудь о местонахождении ребенка, сообщить об этом по телефону "102" или по номерам (048) 766 90 34, (048) 766 89 98.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
УкраинаОдесса
Теги
пропал человекребенокНациональная полиция Украиныфотографии
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Уехала в йевроппу на зарабртки, польские педофилы таких любят. Будет высылать родычам грошы.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Миценко Андрей, заткнись грязь ненормальная.
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