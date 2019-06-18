В Одессе пропала еще одна девочка: фото и приметы ребенка

В Одессе вечером вторника, 18 июня, исчезла 13-летняя Виктория Городецкая.

Как информирует пресс-служба областной полиции, девочка самовольно покинула территорию детского центра и не вернулась.

"Киевским отделом полиции в городе Одесса разыскивается воспитанница детского центра Городецкая Виктория, 2006 г.р." – сказано в сообщении правоохранителей.

В Одессе пропал ребенок Коллаж

Полицейские назвали приметы пропавшей. На вид Виктории 12-14 лет, рост 152-155 сантиметров, она худощавого телосложения. У ребенка овальное лицо, светло-русые волосы и серые глаза.

Последний раз когда ее видели, девочка была одета в кофту желтого цвета, светлые шорты и имела при себе маленький рюкзак.

Пропавшая Виктория Городецкая od.npu.gov.ua

Правоохранители призывают всех, кто знает что-нибудь о местонахождении ребенка, сообщить об этом по телефону "102" или по номерам (048) 766 90 34, (048) 766 89 98.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. В четверг девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и до сих пор ее место нахождения остается неизвестным.

Девочку круглосуточно ищут полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.

В сети также опубликовали фото автомобиля, на котором, возможно, похитили Дашу.

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