В Одессе "евробляха" влетела в нацгвардейцев: подробности и фото 18+

В субботу, 30 марта, в Одессе произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб один боец Нацгвардии. Еще двоих госпитализировали.

Нацгвардейцев, которые приступили к патрулированию города накануне выборов, сбил автомобиль Opel на еврономерах. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в Facebook.

По его данным, в машине также трое травмированных. Водитель был задержан в соответствии со ст. 208 УПК.

Новости В Запорожье в результате ДТП погиб молодой парень

ДТП в Одессе Facebook Сергей Князев

Подробности сообщил в Facebook начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков. Как выяснилось, автомобиль вылетел на тротуар, где сбил бойцов Нацгвардии и нанес им травмы, несовместимые с жизнью.

Флоря Виталий Валентинович, 1996 года рождения, погиб на месте ДТП.

Двух патрульных доставили в больницу в тяжелом состоянии.

ДТП в Одессе Facebook Евгений Жуков

ДТП в Одессе Facebook Евгений Жуков

ДТП в Одессе Facebook Евгений Жуков

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на мосту Метро ночью 28 февраля произошла страшная авария. Карета "скорой помощи" столкнулась с автомобилем ZAZ Vida, в результате чего погибли трое человек.

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