В Одессе произошло кровавое нападение на лидера местного "Автомайдана": появилось первое видео

В Одессе 5 июня неизвестные напали на местного лидера движения "Автомайдан" Виталия Устименко.

Двое мужчин спортивной внешности нанесли парню ножевое ранение. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Олег Шпак (чтобы посмотреть запись, доскрольте до конца материала).

"Пытались попасть ножом в почки. Пробили мне ягодицу. Нападали сзади", ― пояснил пострадавший Устименко на видео.

Отмечается, что злоумышленники могли его поджидать возле редакции "Общественного телевидения", где пострадавший находился до атаки.

Парень отметил, что первые удары ему наносили в голову, затем его повалили на асфальт, били по корпусу и пытались попасть ему ножом в почки. Нападавщие скрылись с места преступления.

В комментарии для "УНИАН" в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области сообщили, что выясняют обстоятельства нападения на общественного активиста. По предварительным данным полиции, он получил ножевое ранение бедра.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве было совершено нападение на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича. Кроме того, в начале мая двое нападавших совершили атаку на экс-лидера "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко.