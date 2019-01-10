В Одессе произошло ДТП с военным БТР: появилось первое видео

В Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух легковых авто и военного БТР.

В результате аварии, все автомобили получили повреждения, жертв и пострадавших нет, сообщает 048.ua.

Установлено, что Peugeot 308, выезжая на Балковскую с улицы Александра Кутузакия, не уступил дорогу Toyota Avalon, в результате чего два автомобиля столкнулись. После этого Toyota отбросило в бронетранспортёр ВСУ, который ехал по Балковской.

В полиции сообщили, что жертв и пострадавших нет.

"В данный момент на месте находятся патрульные, подробную информацию мы еще ждем. Есть там механика, несерьезная авария, задействованы три единицы. Вины БТРа нету, но он является участником дорожно-транспортного происшествия. Патрульные сейчас оформляют ДТП", – рассказала начальник сектора пресс-службы одесской полиции Алла Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесской трассе под Киевом произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей.