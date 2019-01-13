В Одессе произошла жуткая трагедия на стройке: что об этом известно

В Одессе вечером 12 января на незаконном строительстве рухнул башенный кран и причинил смертельные травмы молодому человеку.

Как сообщил "Мегафон", инцидент случился возле дельфинария "Немо". По данным издания, стройка принадлежит соратнику мера Одессы Геннадия Труханова - Андрею Кисловскому.

"Сейчас тело без участия полицейских пытаются извлечь, заметая следы преступления. Полицейские, присутствующие на месте, бездействуют. Журналистов, родственников погибшего и работников стройки на место не пускают", - сообщило издание.

ЧП на стройке Факты

По данным "Фактов", погибший — 32-летний житель Тарутинского района (юг Одесской области). По данным очевидцев, есть и другие пострадавшие, которых с места происшествия увезли в одну из частных клиник города.

По словам последних, "завалился строительный кран на базе КАМАЗа". Рабочие попытались другим краном поднять рухнувшую конструкцию, однако активисты воспрепятствовали. Они опасаются, что таким образом будут уничтожены улики преступления.

"Только что на пляже „Ланжерон“, на стройке г-на Кисловского (депутат горсовета от промэрской фракции „Доверяй делам“, совладелец дельфинария. — Ред.) рухнул башенный кран и убил человека. В спешном порядке пытаются все скрыть и замылить!" — прокомментировал известный одесский активист, лидер общественного движения "Зеленый Лист" Владислав Балинский.

facebook.com/balinskyy.vladislav/

facebook.com/balinskyy.vladislav/

facebook.com/balinskyy.vladislav/

facebook.com/balinskyy.vladislav/

facebook.com/balinskyy.vladislav/

facebook.com/balinskyy.vladislav/

facebook.com/balinskyy.vladislav/

Как сообщили в полиции, по факту происшествия открыто уголовное производство о нарушении правил во время выполнения опасных работ (ч.2 ст. 272 УК Украины).

Позже на место ЧП прибыли бойцы полицейского спецподразделения "Корд", после чего начались столкновения, стрельба. Присутствующих журналистов оттеснили, неизвестные в черной форме применили слезоточивый газ.

Балинский также рассказал детали трагедии. По его данным, автокран рухнул в котлован около 15:00 в субботу.

"Опрокидывание техники происходило достаточно медленно на протяжении минимум 10 сек. Двое разнорабочих находились в котловане под стрелой работающего автокрана. Одному человеку от падающей стрелы удалось уклониться. Второй убегал по узкому коридору захламленного строительным мусором котлована и упал зацепившись ногой за торчащую арматуру. Стрела при падении самым краем, ударила человека по спине в на уровне лопаток", - рассказал активист.

Он также пояснил, что падение крана произошло в результате обрушения стенки котлована в следствие нарушения техники безопасности и регламента строительных работ.

"Находившиеся на площадке рабочие утверждают, что крановщик отказывался работать в таких условиях, но его "заставили"... Рабочие на объекте начали вызывать скорую сразу после произошедшего, но прибывшую карету охрана не пустила к месту происшествия, ссылаясь на то, что это частная территория", - пояснил Балинский.

По его словам, позже на площадку приехала полиция и сотрудники охранной фирмы, которые начали выгонять свидетелей с места ЧП. При этом, активист утверждает, что полиция в этот момент бездействовала и не препятствовала действиям охраны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января под Одессой произошла жуткая трагедия, в которой погибла вся семья. В своей квартире были обнаружены тела хозяина, его жены и 10-летней дочери. Предварительно сообщается, что 37-летний мужчина задушил своих 43-летнюю жену и дочь, после чего покончил с собой.

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