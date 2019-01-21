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В Одессе прогремел мощный взрыв: первые кадры с места ЧП

2.5тЧитать материал на украинском

В Одессе 21 января около ресторана прогремел громкий взрыв. По предварительным данным, был травмирован один человек.

ЧП произошло в Ванном переулке около полудня, сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.

Место взрыва в Одессе

Место взрыва в Одессе

Национальная полиция в Одесской области

"По предварительным данным, вследствие происшествия один человек получил ранения в виде резаной раны на предплечии. Ему предоставили помощь на месте, а от госпитализации пострадавший отказался", – уточнили правоохранители.

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Иванов Петр
Иванов Петр
Хохол с питардой, что обезьяна с гранатой.
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