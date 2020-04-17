В Одессе сотрудники СБУ задержали бывшего боевика незаконных вооруженных формирований террористической "ДНР", который участвовал в боевых действиях против ВСУ на Донбассе.

Речь идет о жителе Донецка, который в 2014 году добровольно присоединился к одному из разведывательно-диверсионных подразделений батальона "Шум" Казачьего союза "Область войска Донского". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в составе огневой группы поддержки так называемой "1-й Славянской бригады 1 Армейского Корпуса МО ДНР" боевик осуществлял активное сопротивление украинским военнослужащим и силам АТО в районе Углегорска, Дебальцевого, Песков, Спартака, Логвинового, Донецкого аэропорта.

СБУ в Одессе задержала бывшего террориста "ДНР" ssu.gov.ua

При этом в 2018 году злоумышленник покинул ряды боевиков и выехал на подконтрольную территорию Украины. В частности, скрывался в Харькове и Киеве. А потом переехал в Одессу, где получил новые документы. Все это время он тщательно скрывал свое участие в НЗФ "ДНР".

СБУ в Одессе задержала бывшего террориста "ДНР" ssu.gov.ua

"При задержании злоумышленник рассказал о себе ложные установочные данные и оказывал физическое сопротивление. Во время санкционированного обыска по месту жительства боевика изъята компьютерная техника, мобильный терминал и сим-карты, которые могут содержать подтверждение его участия в террористической организации "ДНР", – говорится в сообщении СБУ.

СБУ в Одессе задержала бывшего террориста "ДНР" ssu.gov.ua

Отмечается, что в настоящее время фигуранту производства объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

СБУ в Одессе задержала бывшего террориста "ДНР" ssu.gov.ua

СБУ в Одессе задержала бывшего террориста "ДНР" ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ГУР Минобороны Украины сообщили, что российские террористы на Донбассе начали массово покидать свои позиции, в связи с чем в рядах оккупантов наблюдается жесткая нехватка кадров.