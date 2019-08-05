В Одессе подняли тревогу из-за опасности пляжей: в чем дело

Жителям и гостям Одессы советуют воздержаться от купания на всех городских пляжах из-за ливней, которые прошли в регионе 3-4 августа.
После обильных осадков в акваторию Черного моря попало большое количество поверхностных вод, сообщает УНИАН со ссылкой на представителя мэрии.
"С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует пока отказаться от морского водопользования на пляжах", – сказано в сообщении.
Рекомендация действует до особого распоряжения.
Иллюстрация. Пляж Одессы
Кореспондент
Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 3 августа, в Одессе прошел масштабный ливень. В результате в городе затопило улицы, забили грязевые фонтаны и произошли оползни.
Недалеко от села Южное Белгород-Днестровского района Одесской области 25 воспитанников спортивной школы попали в ловушку мощной бури, накрывшей регион.
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