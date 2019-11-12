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12 ноября • обновлено в 12:50
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В Одессе пенсионер выбросился из окна многоэтажки. Фото

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В Одессе в Суворовском районе 70-летний пенсионер выпал из окна своей квартиры на девятом этаже. Мужчина погиб.

О происшествии в полицию сообщил родственник погибшего. Об этом информирует пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Следственно-оперативная группа предварительно установила, что мужчина совершил суицид.

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В Одессе пенсионер выбросился из окна многоэтажки

В Одессе пенсионер выбросился из окна многоэтажки

od.npu.gov.ua

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 155 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Сумах из окна студенческого общежития выпала восемнадцатилетняя девушка, предположительно совершив самоубийство.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы самоубийство
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