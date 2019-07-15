В Одессе оползень поглотил пляж: спасатели ищут под завалами людей. Фото и видео ЧП

В воскресенье, 14 июля, в Одессе случился масштабный оползень на пляже.

Смещение грунта со склона на побережье произошло в Киевском районе, сообщили в пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

ЧП произошло в Черноморке между центральным пляжем и пансионатом "Борей". Приблизительная площадь оползня — 150 квадратных метров. На месте происшествия спасательная служба продолжает работы в поисках возможных пострадавших.

Как отмечает местное издание "Пушкинская", к работам подключились и местные жители. Говорят, услышали, что нужна помощь, пришли с лопатами, другие принесли воду спасателям.

По предварительным данным, пляж был в аварийном состоянии и закрыт для посещения.

"Пушкинская"

"Пушкинская"

"Пушкинская"

"Пушкинская"

"Пушкинская"

"Пушкинская"

"Пушкинская"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее смерч устроил панику на пляже Одессы. Торнадо попал на видео отдыхающего.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!