В Одессе не смогли приземлиться три самолета: что произошло

Во вторник, 1 октября, сильный северо-западный ветер не дал возможности трем пассажирским самолетам совершить посадку в аэропорту в Одессе.

Как написало издание "Думская", сперва Boeing737 латвийской авиакомпании airBaltic, рейсом из Риги, развернулся и улетел в Борисполь (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца станицы).

Рейс Стамбул – Одесса турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines попал в похожее ЧП. Покружив в зоне ожидания примерно полчаса, он пошел на посадку в аэропорте Кишинева (столица Молдовы).

В Одессе не смогли приземлиться три самолета

А еще позже самолет авиакомпании SkyUp, летевший из Шарм-эш-Шейха в Одессу, тоже не смог приземлиться и улетел в Борисполь.

Карта движения самолета Думская

Карта движения самолета Думская

Карта движения самолета Думская

Как сообщал OBOZREVATEL:

Недавно Самолет Embraer-195LR польской авиакомпании LOT не смог совершить посадку в международном аэропорту Одесса, из-за чего пилотам пришлось лететь в киевский аэропорт Борисполь.

Также на прошлой неделе в городе Барнаул (Россия) совершил аварийную посадку пассажирский самолет Boeing 767-300 с горящим шасси, в результате чего, по последним данным, пострадали 56 человек.

А в понедельник, 30 сентября, в России совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Краснодара в Иркутск.

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