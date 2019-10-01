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1 октября • обновлено в 13:12
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В Одессе не смогли приземлиться три самолета: что произошло

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Во вторник, 1 октября, сильный северо-западный ветер не дал возможности трем пассажирским самолетам совершить посадку в аэропорту в Одессе.

Как написало издание "Думская", сперва Boeing737 латвийской авиакомпании airBaltic, рейсом из Риги, развернулся и улетел в Борисполь (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца станицы).

Рейс Стамбул – Одесса турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines попал в похожее ЧП. Покружив в зоне ожидания примерно полчаса, он пошел на посадку в аэропорте Кишинева (столица Молдовы).

В Одессе не смогли приземлиться три самолета

В Одессе не смогли приземлиться три самолета

А еще позже самолет авиакомпании SkyUp, летевший из Шарм-эш-Шейха в Одессу, тоже не смог приземлиться и улетел в Борисполь.

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Карта движения самолета

Карта движения самолета

Думская

Карта движения самолета

Карта движения самолета

Думская

Карта движения самолета

Карта движения самолета

Думская

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Место
Украина Одесса
Тег
самолет
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