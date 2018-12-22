В Одессе нашли цистерну с человеческими останками: жуткие подробности и фото

В Суворовском районе Одессы на улице Песчаной на территории одного из домохозяйств были найдены скелетированные останки тел двух неизвестных людей.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местную полицию. На территории дома, который сдавался в аренду более 10 лет, была вкопана емкость для хранения жидкого топлива, которая не использовалась около 20 лет.

Новые жильцы решили сделать канализацию и наняли работников, чтобы они прочистили цистерну. Во время откачки жидкости из емкости рабочие и обнаружили человеческие скелеты без внешних признаков насилия.

Помимо человеческих останков были найдены мужские часы, фрагменты одежды и женской сумки, которые изъяли правоохранители и направили на экспертизу.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более человек) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают личности умерших, обстоятельства и причины их смерти.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в посольстве Святого Престола в Ватикане (Италия) работники обнаружили человеческие останки, которые могут принадлежать дочери сотрудника канцелярии Папы Римского, пропавшей 35 лет назад.