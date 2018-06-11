В Одессе нашли труп на месте сбора любителей "русского мира"

В Одессе, на традиционном месте сбора пророссийских активистов – Куликовом поле, найден труп мужчины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции города, предварительно на месте происшествия установлено, что умершему 35 лет, на теле нет внешних признаков насильственной смерти.

Следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции провела осмотр места происшествия. Личность погибшего устанавливается. Для установления причин смерти тело умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований предварительно по ч. 1 ст. 115 (естественная смерть) Уголовного кодекса Украины.

Как пишет местный сайт 048.ua, в социальных сетях очевидцы сообщают, что есть основания говорить о насильственной смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе произошло кровавое нападение на лидера местного "Автомайдана".