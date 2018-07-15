Массовое отравление солдат под Одессой: виновники резко легли на больничный

В Одесском гарнизоне неизвестная болезнь массово поразила 13 июля военнослужащих, после чего на складах были найдены консервы без документов.

"Король заболел. Искренне желаю полковнику скорейшего выздоровления, ведь как-то грустно без него было на 46-м Одесском ОЦЗ. Там вообще плохо со здоровьем личного состава, неведомая хворь за сутки поразила почти весь руководящий состав крупнейших воинских складов на юге Украины. Но ничего, у нас нормальные госпиталя, очень скоро всех вылечат. Помните все эти истории с армейскими консервами, на которых пиарились все кому не лень - от странных волонтеров до странных политиков? Для армии это проблема", – написал советник министра обороны Юрий Бирюков в Facebook.

Он отметил, что Главное Управление отвечает за качество консервов, но часто обнаруживаются бракованные партии.

"Следы привели на два из четырех ОЦЗ, где во время внеплановой проверки на прошлой неделе были обнаружены тонны бракованной консервации без документов. То есть - непонятно откуда взявшееся, непонятно по каким документам выдающееся", - подчеркнул Бирюков.

В свою очередь, пресс-служба Минобороны сообщила, что на складах продовольствия началась проверка в связи с нарушения правил приема по поручению министра обороны Степана Полторака.

"Министру обороны Украины стало известно о фактах ненадлежащего исполнения правил приема продовольственной продукции на склады 46 объединенного центра обеспечения и другие нарушения, которые подтвердились во время предыдущей проверки. В связи с этим, основной целью инспекции является проверка фактов нарушений в служебной деятельности должностных лиц 46 Объединенного центра обеспечения ВС Украины", – сказано в сообщении.

Комиссия опечатала продовольственные, вещевые склады, хранилища горюче-смазочных материалов и проверила документацию. Консервы направили в независимую лабораторию, которая установит их качество.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом массово отравились дети в лагере. В результате, заведение досрочно закрыли.