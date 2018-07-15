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Массовое отравление солдат под Одессой: виновники резко легли на больничный

3.3тЧитать новость на украинском

В Одесском гарнизоне неизвестная болезнь массово поразила 13 июля военнослужащих, после чего на складах были найдены консервы без документов.

"Король заболел. Искренне желаю полковнику скорейшего выздоровления, ведь как-то грустно без него было на 46-м Одесском ОЦЗ. Там вообще плохо со здоровьем личного состава, неведомая хворь за сутки поразила почти весь руководящий состав крупнейших воинских складов на юге Украины. Но ничего, у нас нормальные госпиталя, очень скоро всех вылечат. Помните все эти истории с армейскими консервами, на которых пиарились все кому не лень - от странных волонтеров до странных политиков? Для армии это проблема", – написал советник министра обороны Юрий Бирюков в Facebook.

Он отметил, что Главное Управление отвечает за качество консервов, но часто обнаруживаются бракованные партии.

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"Следы привели на два из четырех ОЦЗ, где во время внеплановой проверки на прошлой неделе были обнаружены тонны бракованной консервации без документов. То есть - непонятно откуда взявшееся, непонятно по каким документам выдающееся", - подчеркнул Бирюков.

В свою очередь, пресс-служба Минобороны сообщила, что на складах продовольствия началась проверка в связи с нарушения правил приема по поручению министра обороны Степана Полторака.

"Министру обороны Украины стало известно о фактах ненадлежащего исполнения правил приема продовольственной продукции на склады 46 объединенного центра обеспечения и другие нарушения, которые подтвердились во время предыдущей проверки. В связи с этим, основной целью инспекции является проверка фактов нарушений в служебной деятельности должностных лиц 46 Объединенного центра обеспечения ВС Украины", – сказано в сообщении.

Комиссия опечатала продовольственные, вещевые склады, хранилища горюче-смазочных материалов и проверила документацию. Консервы направили в независимую лабораторию, которая установит их качество.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом массово отравились дети в лагере. В результате, заведение досрочно закрыли.

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Тема
Инциденты с военными
Место
Украина
Объект
Министерство обороны Украины
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