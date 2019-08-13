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В Одессе мужчина выбросил с балкона бывшую жену: детали жуткого преступления

1.3т Читать материал на украинском

В Одессе 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения столкнул с балкона третьего этажа свою бывшую жену.

57-летняя женщина с многочисленными травмами и переломами госпитализирована, информирует пресс-служба областной полиции.

Известно, что инцидент произошел в квартире потерпевшей. Среди ночи женщина проснулась от странного шума и увидела, как мужчина собирает ее вещи. Между ними завязалась ссора, в ходе которой незваный гость столкнул хозяйку с балкона.

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Соседи сразу вызвали на место преступления карету скорой помощи и сотрудников полиции. Правоохранители взяли мужчину под стражу.

Задержанный

Задержанный

od.npu.gov.ua

Ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Преступнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В Одессе мужчина выбросил с балкона бывшую жену: детали жуткого преступления

od.npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, жители многоквартирного дома №5 по ул. Заводской в Желтых Водах Днепропетровской области 10 дней провели по соседству с трупом одинокого мужчины. При этом полиция, скорая помощь и коммунальные службы отказались забрать тело умершего.

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Тема
Криминал
Место
Украина Одесса
Теги
Национальная полиция Украины фотографии нападение на женщину
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
32-летний выбросил 57-летнюю! Он думал, что она уже летает!
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