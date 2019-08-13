В Одессе мужчина выбросил с балкона бывшую жену: детали жуткого преступления

В Одессе 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения столкнул с балкона третьего этажа свою бывшую жену.

57-летняя женщина с многочисленными травмами и переломами госпитализирована, информирует пресс-служба областной полиции.

Известно, что инцидент произошел в квартире потерпевшей. Среди ночи женщина проснулась от странного шума и увидела, как мужчина собирает ее вещи. Между ними завязалась ссора, в ходе которой незваный гость столкнул хозяйку с балкона.

Соседи сразу вызвали на место преступления карету скорой помощи и сотрудников полиции. Правоохранители взяли мужчину под стражу.

Задержанный od.npu.gov.ua

Ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Преступнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Как писал OBOZREVATEL, жители многоквартирного дома №5 по ул. Заводской в Желтых Водах Днепропетровской области 10 дней провели по соседству с трупом одинокого мужчины. При этом полиция, скорая помощь и коммунальные службы отказались забрать тело умершего.

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