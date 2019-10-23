Были голые, ели сырой лук: в Одессе мать бросила на пруду 6 детей

В Одессе мать оставила на 2 суток на улице своих шестерых детей, в результате чего они попали в больницу и приют.

Об этом сообщает в среду, 23 октября, "ТСН". Отмечается, что малыши вместе с 16-летним двоюродным братом все это время провели на берегу пруда и детской площадке.

"Здесь была кучка вещей. Девочка сидела и ела сырой лук. Она была босая. У мальчика волочились колготы. Они были абсолютно голые, в тоненькой маечке на бретельках", – рассказала очевидица Эльвира Минаева.

В Одессе мать оставила на улице 6 детей Скриншот из видео

На все вопросы дети отвечали, что их оставили под присмотром старшего брата и мать скоро вернется. Встревоженные местные жители, не дождавшись женщины, вызывали полицию. Всех сначала забрали в районное отделение, а оттуда двух молодых мальчиков, годовалого и трехлетнего, в больницу. Четырех старших детей от пяти до восьми лет поместили в приют.

"У одного ребенка острая респираторная вирусная инфекция. Вторая – здорова. Дети находятся у нас в удовлетворительном состоянии", – поделилась главный врач Одесской городской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

Отмечается, что под деревом на берегу пруда остались вещи детей: немного одежды, белья, подушки, пустой пакет из-под молока. Дети рассказали, что мать пошла искать работу, чтобы купить им мороженого. Что ночевали на улице – возражали, но где именно провели холодную ночь, объяснить так и не смогли.

Как стало известно сотрудникам службы по делам детей, 32-летняя мать вместе с детьми жила в селе Подольского района. В Одессу приехала в поисках заработка, но здесь со съемного жилья семью выгнали.

Мать занялась сбором документов для того, чтобы забрать малышей. Никаких санкций к ней не применили.

Ели сырой лук: в Одессе мать бросила на пруду 6 детей Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ривне женщина оставила в открытой квартире семимесячную дочь на несколько недель.

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