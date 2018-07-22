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В Одессе массово отравились дети: что стряслось

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В Одессе в детском саду №135 на улице Черняховского, 12а произошло массовое отравление детей.

Как передает odessa.online, ссылаясь на родителей детей, отравилось порядка 50 малышей.

Сотрудники детсада не сообщали о симптомах заболевания до тех пор, пока родители не стали приходить за детьми вечером.

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У них были рвота, боль в животе и диарея. Однако обошлось без госпитализации, дети уже идут на поправку.

По словам их родителей, причиной отравления стало некачественное питание.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно массовое отравление детей произошло в лагере на Донетчине.

Место
УкраинаОдесса
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