В Одессе произошел пожар в гостинице: первые детали и фото

В Одессе горела гостиница "M1 Club Hotel", которая расположена на берегу моря неподалеку от дельфинария Nemo.

Сообщение о пожаре поступило в 13:16 четверга, 7 ноября. Площадь возгорания составила 80 кв. м. Персонал и постояльцев эвакуировали. Погибших и пострадавших нет. Об этом OBOZREVATEL сообщила руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Одесской области Ольга Сафронова.

По ее данным, горели перекрытия здания. На ликвидацию пожара у спасателей ушло около 40 минут. Причина ЧП и ущерб устанавливаются.

В Одессе горела гостиница

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе во время пожара в отеле "Токио Стар" погибли 9 человек.

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