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22 ноября • обновлено в 14:14
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В Одессе годовалая девочка отравилась метадоном: ее мать сбежала

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В Одессе годовалая девочка в тяжелом состоянии попала в больницу, отравившись синтетическим наркотиком метадоном.

Скорую помощь вызвала 33-летняя мать девочки, которая впоследствии скрылась. Ребенок был госпитализирован уже без сознания. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.

Сначала мать утверждала, что не знает, в чем причина произошедшего с ее дочкой. Но когда медики реанимировали ребенка и провели исследования, то выяснили, что пациентка отравилась метадоном.

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Тогда мать призналась, что употребляет метадон в таблетках и ребенок мог их проглотить.

Таблетки метадона (иллюстрация)

Таблетки метадона (иллюстрация)

radiotrek.rv.ua

После этого женщина сбежала из больницы и ее местонахождение неизвестно. Правоохранители разыскивают беглянку.

Состояние девочки остается тяжелым, врачи пытаются спасти ей жизнь.

В данный момент полиция открыла уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины ("Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком"). Когда мать найдут, ей будет грозить наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Днепре женщина сбежала от врачей с травмированным ребенком. Выяснилось, что женщина сама избила ребенка и скрылась, чтобы не отвечать за содеянное.

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Место
Украина Одесса
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Cherednichenko Svetlana
Cherednichenko Svetlana
Конец действительно близок,что ни день то страшные новости особенно мамаши вытворяют не понятно что сосвоими детьми.
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Новости расследований

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