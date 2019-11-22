В Одессе годовалая девочка отравилась метадоном: ее мать сбежала

В Одессе годовалая девочка в тяжелом состоянии попала в больницу, отравившись синтетическим наркотиком метадоном.

Скорую помощь вызвала 33-летняя мать девочки, которая впоследствии скрылась. Ребенок был госпитализирован уже без сознания. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.

Сначала мать утверждала, что не знает, в чем причина произошедшего с ее дочкой. Но когда медики реанимировали ребенка и провели исследования, то выяснили, что пациентка отравилась метадоном.

Тогда мать призналась, что употребляет метадон в таблетках и ребенок мог их проглотить.

Таблетки метадона (иллюстрация) radiotrek.rv.ua

После этого женщина сбежала из больницы и ее местонахождение неизвестно. Правоохранители разыскивают беглянку.

Состояние девочки остается тяжелым, врачи пытаются спасти ей жизнь.

В данный момент полиция открыла уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины ("Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком"). Когда мать найдут, ей будет грозить наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Днепре женщина сбежала от врачей с травмированным ребенком. Выяснилось, что женщина сама избила ребенка и скрылась, чтобы не отвечать за содеянное.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал