В Одессе аварийно приземлился самолет из Стамбула: стала известна причина

Причиной аварийной посадки самолета Boeing-737 авиакомпании Turkish Airlines, который следовал рейсом "Стамбул – Одесса", стал сильный боковой ветер (до 17 м/с).

После касания с полосой борт выехал за ее пределы, и у него подломилась стойка переднего шасси. Об этом сообщается на странице международного аэропорта "Одесса" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео инцидента, проскролльте страницу до конца).

Службы аэропорта предпринимают меры по эвакуации воздушного судна со взлетно-посадочной полосы. В Одессу направляются специалисты Turkish Airlines со специальным оборудованием для транспортировки самолета.

Отметим, что в результате инцидента никто не пострадал.

Для расследования причин инцидента создана специальная комиссия. Воздушное сообщение в аэропорту "Одесса" закрыто до 18.00 пятницы, 22 ноября.

В Одессе аварийно приземлился самолет из Стамбула Максим Болдин/Facebook

В Одессе аварийно приземлился самолет из Стамбула dumskaya.net

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в международном аэропорту "Одесса" 21 ноября на взлетно-посадочной полосе из-за внезапной поломки был прерван взлет частного самолета одной из турецких авиакомпаний. У самолета отломилась стойка шасси. ЧП привело к задержке и переносу рейсов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!