На Одесщине 5-летний ребенок заживо сгорел в стоге сена

В Болградском районе на юге Одесской области 14 сентября 5-летний мальчик сгорел живьем в стоге сена.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области, ребенок играл со своей 7-летней сестрой в стоге сена неподалеку от дома. У него оказалась зажигалка, которой он постоянно "чиркал".

В результате произошло возгорание. Испугавшись, сестра побежала к матери, которая находилась в доме. Женщина сразу позвонила в ГоСЧС.

Под Одессой 5-летний ребенок заживо сгорел в стоге сена Иллюстрация

"Потушив пожар, спасатели обнаружили среди сена тело мальчика. На место направлена следственно-оперативная группа. Обстоятельства трагедии устанавливаются", — рассказали в полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14-летний подросток погиб от удара током в Малиновском районе на Одесщине. Трагедия произошла на железнодорожной станции.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram