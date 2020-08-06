В Одессе 20-летний парень выжил после удара ножом в сердце

В Одессе 29-летний местный житель напал с ножом на 20-летнего парня после услышанного отказа угостить сигаретой.

Как сообщается на официальном сайте управления Национальной полиции в Одесской области, злоумышленник спровоцировал с парнем конфликт, в ходе которого ударил его ножом в грудь, а потом убежал.

Полицию и скорую на место происшествия вызвали очевидцы. Пострадавшего госпитализировали прямо в реанимационное отделение одной из одесских больниц. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти парня – сейчас опасность для его жизни миновала.

Фигуранта разоблачили за несколько часов. Ему инкриминируют совершение правонарушения по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. За покушение на убийство ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

До избрания меры пресечения мужчина будет находиться в изоляторе временного содержания.

Одессит ударил ножом в сердце 20-летнего парня за отказ угостить сигаретой od.npu.gov.ua

Одессит ударил ножом в сердце 20-летнего парня за отказ угостить сигаретой od.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL в городе Каменское Днепропетровской области местный житель зарезал ножом своего 48-летнего отчима.