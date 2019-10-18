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18 октября • обновлено в 12:03
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В Одессе 10 мужчин изнасиловали двух подростков: подробности

3.7т Читать материал на украинском

В Одессе произошло групповое изнасилование двух несовершеннолетних девушек в возрасте 17 и 15 лет.

Они познакомились в соцсети с мужчиной по имени Александр. Он приехал за ними в Беляевку на красном ВАЗе и отвез в Одессу, сообщает 7kanal.

"В результате новый знакомый завез девушек в одноэтажный дом на улице Долгой, где их изнасиловали 10 мужчин. Одну из потерпевших ударили в лицо", - говорится в сообщении.

ВАЗ

ВАЗ

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На месте происшествия нашли доказательства преступления.

Транспортное средство объявлено в розыск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Марганце Днепропетровской области 47-летний мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку.

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Тема
Криминал
Место
Украина Одесса
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Бедные украинские мужики - сначала не мог понять подоплеку такого всплеска изнасилований и педофилии в Афроукраине - но потом понял что все украинки от которых не тянет рыгать уехали заниматься проституцией в другие страны - тем самым вызвав жуткий дефицит у себя на родине - вот и остается бедным украинским мужикам или заниматься педофилией или заниматься некрофилией или если сильно повезет в десятером сношать школьниц ...
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