В Одессе 10 мужчин изнасиловали двух подростков: подробности

В Одессе произошло групповое изнасилование двух несовершеннолетних девушек в возрасте 17 и 15 лет.
Они познакомились в соцсети с мужчиной по имени Александр. Он приехал за ними в Беляевку на красном ВАЗе и отвез в Одессу, сообщает 7kanal.
"В результате новый знакомый завез девушек в одноэтажный дом на улице Долгой, где их изнасиловали 10 мужчин. Одну из потерпевших ударили в лицо", - говорится в сообщении.
ВАЗ
На месте происшествия нашли доказательства преступления.
Транспортное средство объявлено в розыск.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Марганце Днепропетровской области 47-летний мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку.
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