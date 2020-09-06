В ОБСЕ опровергли фейк Пушилина о продвижении ВСУ на Донбассе

СММ ОБСЕ не увидела фактов нарушений со стороны ВСУ вблизи населенного пункта Шумы.

Украинские военнослужащие не обустраивали траншеи вблизи поселка Шумы в Донецкой области после объявления всеобъемлющего перемирия.

Об этом сказано в ежедневном отчете СММ ОБСЕ. Представители миссии проанализировали данные воздушного наблюдения.

В документе отмечено, что СММ обнаружила боевые бронированные машины в подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, однако касательно инженерных сооружений вблизи Шумов изменений не было.

"На основе анализа данных воздушного наблюдения за период с 21 декабря 2019 года до 2 сентября 2020 года в районе населенного пункта Шумы (подконтрольный правительству, 41 км к северу от Донецка) обнаружено 25-метровое удлинение траншеи на существующих позициях Вооруженных сил Украины (присутствует на изображениях датированных ранее 5 июля 2020 года). После 5 июля 2020 года никаких изменений зафиксировано не было", – сказано в сообщении.

ОБСЕ не выявила изменений в инженерных сооружениях после 5 июля. osce.org

Возле поселка Шумы Донецкой области ВСУ не обустраивали инженерные сооружения. Google

Как писал OBOZREVATEL, Пушилин пригрозил уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе, которые те якобы передвинули.

Он грозился открыть огонь по защитникам Украины, однако в штабе ООС опровергли его ложь, отметив, что украинские позиции по всей линии фронта никуда не сдвигались.

Украина инициировала срочное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с угрозами главаря "ДНР" Дениса Пушилина нанесли удар по позициям ВСУ на Донбассе.

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