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В ОБСЕ опровергли фейк Пушилина о продвижении ВСУ на Донбассе

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
4,0 т.
СММ ОБСЕ не увидела фактов нарушений со стороны ВСУ вблизи населенного пункта Шумы

СММ ОБСЕ не увидела фактов нарушений со стороны ВСУ вблизи населенного пункта Шумы.

Украинские военнослужащие не обустраивали траншеи вблизи поселка Шумы в Донецкой области после объявления всеобъемлющего перемирия.

Об этом сказано в ежедневном отчете СММ ОБСЕ. Представители миссии проанализировали данные воздушного наблюдения.

В документе отмечено, что СММ обнаружила боевые бронированные машины в подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, однако касательно инженерных сооружений вблизи Шумов изменений не было.

"На основе анализа данных воздушного наблюдения за период с 21 декабря 2019 года до 2 сентября 2020 года в районе населенного пункта Шумы (подконтрольный правительству, 41 км к северу от Донецка) обнаружено 25-метровое удлинение траншеи на существующих позициях Вооруженных сил Украины (присутствует на изображениях датированных ранее 5 июля 2020 года). После 5 июля 2020 года никаких изменений зафиксировано не было", – сказано в сообщении.

ОБСЕ не выявила изменений в инженерных сооружениях после 5 июля.

ОБСЕ не выявила изменений в инженерных сооружениях после 5 июля. osce.org

Возле поселка Шумы Донецкой области ВСУ не обустраивали инженерные сооружения.

Возле поселка Шумы Донецкой области ВСУ не обустраивали инженерные сооружения. Google

Как писал OBOZREVATEL, Пушилин пригрозил уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе, которые те якобы передвинули.

Он грозился открыть огонь по защитникам Украины, однако в штабе ООС опровергли его ложь, отметив, что украинские позиции по всей линии фронта никуда не сдвигались.

Украина инициировала срочное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с угрозами главаря "ДНР" Дениса Пушилина нанесли удар по позициям ВСУ на Донбассе.

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