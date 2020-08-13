В ОБСЕ назвали количество нарушений перемирия на Донбассе

С начала перемирия на Донбассе 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 262 нарушения.

Как говорится в отчете СММ ОБСЕ, было зафиксировано 46 взрывов, два снаряда в полете, три осветительных ракеты и 211 очередей и выстрелов.

Только за последние сутки в Донецкой области миссия видела четыре нарушения режима прекращения огня – выстрелы из неизвестного оружия в районах к юго-западу от Горловки.

В Луганской области СММ ОБСЕ зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня – выстрел из стрелкового оружия на северо-западе от участка разведения в районе Золотого.

Как писал OBOZREVATEL: