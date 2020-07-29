В ОБСЕ насчитали 111 нарушений тишины после соглашения о перемирии на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима тишины на Донбассе после заседания ТКГ 22 июля.

Как сказано в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном на официальном сайте, все обстрелы были зафиксированы в Донецкой области.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором было достигнуто соглашение о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня 27 июля, в 00:01, СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня, все в Донецкой области, в том числе 21 взрыв", – написано в сообщении.

Отмечается, что миссия продолжает следить за районами разведения сил и средств вблизи Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

"Беспилотный летательный аппарат большой дальности СММ заметил людей в последних двух зонах разведения в вечерние и ночные часы", – сообщили в ОБСЕ.

Как писал OBOZREVATEL: