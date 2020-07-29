В ОБСЕ насчитали 111 нарушений тишины после соглашения о перемирии на Донбассе
ОБСЕ. Euronews
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима тишины на Донбассе после заседания ТКГ 22 июля.
Как сказано в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном на официальном сайте, все обстрелы были зафиксированы в Донецкой области.
"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором было достигнуто соглашение о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня 27 июля, в 00:01, СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня, все в Донецкой области, в том числе 21 взрыв", – написано в сообщении.
Отмечается, что миссия продолжает следить за районами разведения сил и средств вблизи Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
"Беспилотный летательный аппарат большой дальности СММ заметил людей в последних двух зонах разведения в вечерние и ночные часы", – сообщили в ОБСЕ.
Как писал OBOZREVATEL:
режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения на Донбассе начал действовать в полночь 27 июля.
Договоренность о нем была достигнута 22 июля в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ и ОБСЕ) в формате видеоконференции.
Впрочем, российские оккупационные войска сразу нарушили режим тишины и в течение 27 июля трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.